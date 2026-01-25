Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 без страховки

Небоскреб Тайбэй 101 Фото: EPA/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Американский скалолаз Алекс Хоннольд в воскресенье поднялся на 500-метровый небоскреб Тайбэй 101 на Тайване без страховки.

Восхождение длилось 1 час и 32 минуты. Прямую трансляцию вел Netflix. Наверху спортсмена встречала его жена.

Подъем должен был начаться утром в субботу по местному времени, но его пришлось перенести на сутки из-за неподходящей погоды.

CNN отмечает, что Тайбэй 101 покоряли и до Хоннольда. В частности, в 2004 году на башню поднялся французский скалолаз Ален Робер по прозвищу Человек-паук. Но именно Хоннольд стал первым, кто поднялся на небоскреб без страховки.