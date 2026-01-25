Новый посол Белоруссии прибудет в Россию в течение недели

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Новый посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов планирует прибыть в Москву к концу следующей недели, когда состоится заседание Совета министров Союзного государства.

"Я думаю, к концу следующей недели я буду там (в Москве - ИФ)", - заявил Селиверстов в интервью телеканалу "Первый информационный".

Он уточнил, что сроки его отъезда зависят от скорости оформления соответствующих документов, верительной грамоты и получения согласия. Однако сам посол очень надеется оформить документы побыстрее, чтобы попасть в Москву до заседания Совета министров Союзного государства.

"У нас на носу союзный Совмин. Поэтому важно попасть туда до этого мероприятия", - отметил он.

Несколькими днями ранее Юрий Селиверстов был назначен Александром Лукашенко послом Белоруссии в России. Ранее Селиверстов занимал пост министра финансов Республики Беларусь.