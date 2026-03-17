Рубио поручил американским дипломатам добиваться от других стран коллективных действий против Ирана

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио направил в американские диппредставительства и консульства по всему миру телеграмму с указанием призывать страны к коллективным действиям против Ирана, передает ABC News со ссылкой на имеющийся в распоряжении телеканала документ.

Согласно телеграмме, дипломатам поручено призвать власти зарубежных стран "оперативно принять меры по снижению возможностей Ирана и связанных с Ираном (...) группировок по нападению на наши страны и граждан" на фоне якобы "повышенного риска" таких нападений.

Донести эту информацию дипломаты должны до 20 марта.

"Мы считаем, что иранский режим более чувствителен к коллективным действиям, чем к односторонним, и что совместное давление с большей вероятностью заставит режим изменить свое поведение, чем лишь односторонние действия", - отмечается в телеграмме.

