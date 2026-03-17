Уиткофф контактирует с главой МИД Ирана по теме завершения конфликта

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи на днях начали контакты по теме завершения конфликта между их странами, сообщает в понедельник портал Axios со ссылкой на источники.

"На днях был восстановлен прямой канал связи между спецпосланником США Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи", - говорится в статье.

В ней утверждается, что это первые подобные контакты с момента старта американо-израильской военной операции против Ирана в конце февраля.

Axios утверждает, что с инициативой о таких контактах выступила иранская сторона: Аракчи отправил Уиткоффу несколько текстовых сообщений.

Один из собеседников портала подчеркнул, что США не готовы рассматривать такие требования Ирана как выплата репараций. При этом, по его словам, Вашингтон открыт к такому соглашению, которое позволит Ирану интегрироваться с остальным миром.

При этом другие западные СМИ ранее передавали несколько иные данные о контактах США и Ирана. Так, согласно некоторым сообщениям, Уиткофф на днях первым отправил текстовые сообщения Аракчи, но, по утверждениям иранских источников, не получил на них ответа.