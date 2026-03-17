На Кубе полностью отключили электричество

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - На Кубе отключили электричество по всей стране на фоне американской нефтяной блокады, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ со ссылкой на министерство энергетики страны.

В ведомстве указали, что произошло "полное отключение Национальной электроэнергетической системы". В министерстве добавили, что расследуют причины сбоя.

Агентство отмечает, что это уже шестой за последние полтора года подобный блэкаут на Кубе.

После операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что одной из следующих целей может стать Куба. Позже он подписал указ, вводящий чрезвычайное положение в стране из-за "угрозы" со стороны Кубы и позволяющий вводить пошлины на продукцию из стран, которые намерены продавать или поставлять нефть Гаване.