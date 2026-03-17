Представитель Пентагона опроверг утверждение о неготовности США к угрозам иранских беспилотников

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл назвал ложным утверждение о том, что США не были готовыми к угрозам иранских БПЛА, когда начинали военную операцию.

"Мы абсолютно были готовы к этой борьбе. Утверждать обратное - полная выдумка", - сказал представитель Пентагона.

Так он прокомментировал высказывание бывшего помощника министра обороны США по вопросам стратегии и планирования Мары Карлин в интервью телеканалу CBS.

"Они вступили в эту войну, будучи готовыми к определенным угрозам, таким как ракеты. Они не были готовы к другим угрозам, таким как беспилотники, которые поражают незащищенные цели", - сказала она.

Комментируя высказывание Карлин, Парнелл указал, что прежде чем США нарастили наступательную боевую мощь для операции, на Ближнем Востоке была развернута самая сложная сеть противовоздушной и противоракетной обороны из когда-либо созданных.

"Министр Пит Хегсет и наши высшие военные руководители с самого начала ставили защиту наших войск превыше всего и предвидели каждый отчаянный шаг (...) Ирана", - подчеркнул представитель Пентагона.