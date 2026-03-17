ОАЭ закрывают свое воздушное пространство из-за атак со стороны Ирана

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о полном закрытии воздушного пространства страны.

В управлении назвали закрытие воздушного пространства "исключительной мерой предосторожности", направленной на обеспечение безопасности полетов и экипажей воздушных судов, а также охрану территории страны в "условиях быстро меняющихся событий в области региональной безопасности".

Ранее Министерство обороны ОАЭ заявило, что это ответ на новую волну иранских атак.

В понедельник сообщалось, что работа международного аэропорта Дубая была приостановлена после повреждения беспилотником топливного резервуара рядом с авиагаванью. Возник пожар, позднее возгорание было успешно локализовано, пострадавших нет.