SAS отменит более 100 авиарейсов из-за дороговизны топлива

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания SAS ("Скандинавские авиалинии") отменяет на этой неделе более 100 рейсов из-за дороговизны топлива в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, сообщает NRK.

"Учитывая текущую ситуацию на Ближнем Востоке, включая резкий и быстрый рост мировых цен на топливо, мы сейчас принимаем меры по укреплению нашей устойчивости", - сказал NRK руководитель коммуникаций SAS Norway Ойстейн Шмидт.

Он не ответил на вопросы, на какой срок отменены рейсы, на сколько рейсов они распространяются и какие аэропорты будут затронуты.

По подсчетам NRK, только в Норвегии отменены 118 внутренних и международных рейсов, в том числе в Стокгольм, Копенгаген и некоторые другие города.

"Чтобы обеспечить надежные варианты передвижения для наших клиентов, мы консолидируем пропускную способность на маршрутах, где доступны альтернативные пересадки", - отметил Шмидт, извинившись перед клиентами.