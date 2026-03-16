SAS отменит более 100 авиарейсов из-за дороговизны топлива

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания SAS ("Скандинавские авиалинии") отменяет на этой неделе более 100 рейсов из-за дороговизны топлива в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, сообщает NRK.

"Учитывая текущую ситуацию на Ближнем Востоке, включая резкий и быстрый рост мировых цен на топливо, мы сейчас принимаем меры по укреплению нашей устойчивости", - сказал NRK руководитель коммуникаций SAS Norway Ойстейн Шмидт.

Он не ответил на вопросы, на какой срок отменены рейсы, на сколько рейсов они распространяются и какие аэропорты будут затронуты.

По подсчетам NRK, только в Норвегии отменены 118 внутренних и международных рейсов, в том числе в Стокгольм, Копенгаген и некоторые другие города.

"Чтобы обеспечить надежные варианты передвижения для наших клиентов, мы консолидируем пропускную способность на маршрутах, где доступны альтернативные пересадки", - отметил Шмидт, извинившись перед клиентами.

Хроника 28 февраля – 16 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Банк России отметил снижение инфляции в феврале

Приставы арестовали 32 млрд рублей ЮГК

Цены на бензин на московских заправках ускорили рост

Золото дешевеет, торгуется ниже $5000 за унцию

Нефть Brent подорожала до 104,88 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если альянс не поможет США в Ормузском проливе

Страны МЭА высвободят почти 412 млн баррелей нефти из стратрезервов

JPMorgan ждет падения мировых поставок нефти к концу следующей недели до 12 млн б/с

