Страны Балтии и Северного моря обеспокоены растущим риском от вмешательства в навигацию судов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Государства Балтийского и Северного морей выступили с совместным обращением, выразив озабоченность растущим риском от вмешательства в спутниковую навигацию и данные о местоположении судов.

"Спутниковая навигация на судах (GNSS) и система автоматической идентификации (AIS) всё чаще смешиваются. Это напрямую влияет на безопасность международного судоходства", - говорится в заявлении, распространенном в понедельник.

Страны отмечают, что ситуация обостряется в европейских водах, особенно в Балтийском море, и затрагивает все суда независимо от государства флага или типа судна. "Именно поэтому нам нужно действовать проактивно: инвестировать в альтернативные навигационные решения, обученные команды и международное сотрудничество", - пояснил министр инфраструктуры Эстонии Кулдар Лейс.

Авторы обращения призвали международное морское сообщество рассматривать нарушение спутниковой навигации и данных о местоположении судов как серьёзную проблему безопасности и защиты, а также обеспечить готовность судов и экипажей к действиям даже в условиях, когда спутниковая навигация недоступна.

Обращение адресовано прежде всего флаговым и портовым государствам, государственным органам и судоходным компаниям.

Оно подписано Бельгией, Данией, Эстонией, Финляндией, Францией, Германией, Исландией, Латвией, Литвой, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Швецией и Великобританией.

Эстония Дания Финляндия Франция Германия Северное море Балтийское море
