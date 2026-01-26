До 14 выросло число жертв непогоды в США

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Продолжающиеся снегопады и сохраняющаяся низкая температура в США привели к гибели не менее 14 человек, сообщает в понедельник телеканал ABC.

Непогоду посчитали причиной как минимум 14 смертей по всей стране. Ранее сообщалось о шести погибших.

Около 800 тыс. жителей США остались без электроснабжения, особо пострадали штаты Теннесси, Миссисипи, Луизиана и Техас.

Непогода продолжает влиять и на авиасообщение: более 3 тыс. полетов были отменены в понедельник. В воскресенье сообщалось о 11 тыс. отмененных полетов.

В США продолжаются сильные снегопады: в Центральном парке в Нью-Йорке выпало около 11 дюймов снега (около 28 см), что стало самой большой отметкой с 2022 года. В Филадельфии (штат Пенсильвания) выпало девять дюймов (около 23 см), в Бостоне (штат Массачусетс) - 16 дюймов (около 40 см).

Ожидается, что холодная погода сохранится на значительной территории США в начале недели.