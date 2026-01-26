Делегаты ОПЕК+ допустили сохранение текущего производственного плана на март

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Восемь стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, на онлайн-встрече в ближайшее воскресенье, 1 февраля, вероятнее всего, сохранят текущий производственный план на март. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на четырех неназванных делегатов.

"По их мнению, политика альянса останется неизменной, хотя двое из них добавили, что обсуждения между членами еще не состоялись", - пишет агентство.

Таким образом, показатели добычи в марте снова будут определены на уровне квот, действовавших в декабре. При этом для ряда стран по-прежнему действуют компенсационные графики за превышение производства в предыдущие месяцы.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) вводили два пакета ограничений – в 2,2 млн б/с и 1,65 млн б/с. Последний пакет ограничений изначально действовал до конца 2026 года, но в сентябре, после того, как ускоренно были возвращены на рынок ограничения в 2,2 млн б/с, "добровольцы" начали ускоренно восстанавливать ограничения в 1,65 млн б/с: в октябре, ноябре и теперь в декабре - на 137 тыс. б/с каждый месяц, после чего взяли паузу в наращивании на первый квартал 2026 года.

Ранее ОПЕК подчеркивала, что министры "восьмерки" намерены действовать гибко и в зависимости от ситуации на рынке готовы "частично или полностью" восстановить ограничения по добыче как в 1,65 млн б/с, так и уже полностью возвращенные на рынок 2,2 млн б/с.