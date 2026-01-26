Совет ЕС утвердил запрет на импорт российского газа с 2027 года

Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Совет ЕС в понедельник согласовал правила отказа от импорта российского газа в страны Евросоюза.

"Сегодня 27 членов стран ЕС официально одобрили правила по отказу от импорта как российского трубопроводного газа, так и СПГ, в ЕС", - говорится в заявлении пресс-службы ЕС.

"Полный запрет на импорт СПГ вступит в силу в начале 2027 года, на трубопроводный газ - с осени 2027 года", - указано в сообщении.

В нем отмечается, что "новые правила будут включать меры, нацеленные на эффективный мониторинг и диверсификацию поставок энергоресурсов" в ЕС.

Кроме того, согласно заявлению ЕС, Еврокомиссия "планирует предложить законопроект по отказу к концу 2027 года от импорта российской нефти".