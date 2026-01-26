Поиск

Кишинев не поддержал идею "Газпрома" о приостановке полномочий руководства "Молдовагаза"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Молдавии не поддержало предложения "Газпрома" о внутреннем аудите в АО "Молдовагаз" ("Газпром" контролирует более 60% акций) и приостановке полномочий исполняющего обязанности председателя правления компании Вадима Чебана, сообщила пресс-служба Минэнерго, которое представляет интересы правительства Молдавии в "Молдовагазе".

Министерство утверждает, что "Газпром" созвал заседание наблюдательного совета, и "в одностороннем порядке выдвинул ряд предложений, не согласовав их с молдавской стороной".

"Власти Молдавии приняли эти предложения к сведению, но в представленном виде они не могли быть поддержаны. Предложенный "Газпромом" внутренний аудит не может объективно отразить ситуацию в компании. Подобные внутренние проверки проводились и ранее, в том числе по вопросу исторической задолженности компании перед "Газпромом", и их результаты уже известны общественности", - отмечается в сообщении.

Молдавская сторона настаивает на проведении независимого внешнего аудита.

"Газпром", по данным министерства, предложил приостановить полномочия Чебана на период проведения внутреннего аудита.

"Подчеркиваем, что инициативы, касающиеся назначения или освобождения от должности председателя правления "Моодовагаз", согласно уставу предприятия, относятся к исключительной компетенции молдавского акционера", - заявило ведомство.

Представитель Молдавии в наблюдательном совете, государственный секретарь Минэнерго Каролина Новак, отказалась голосовать по повестке дня, предложенной "Газпромом". Представитель министерства энергетики не представил бюллетень для голосования, и заседание набсовета не состоялось. В состав совета входят пять человек - четыре от "Газпрома" и один от правительства Молдавии. Решения принимаются только путем консенсуса.

Помимо "Газпрома", которому принадлежит 50% акций "Молдовагаза", 35,6% владеет правительство Молдавии, 13% - администрация Приднестровья, которая передала их в управление "Газпрому". Остальные акции - у миноритариев.

Правительство Молдавии лишило "Молдовагаз" лицензии на импорт и поставку газа в качестве национального поставщика. С 1 сентября 2025 года поставку природного газа в Молдавии осуществляет госкомпания Energocom, которой "Молдовагаз" оказывает услуги по дистрибуции газа для более чем 700 тыс. потребителей в правобережной Молдавии. "Молдовагаз" также осуществляет транзит газа в Приднестровье, который поставляет MET Gas and Energy Marketing AG (Швейцария).

Газпром Молдовагаз Приднестровье Молдавия Вадим Чебан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кишинев не поддержал идею "Газпрома" о приостановке полномочий руководства "Молдовагаза"

Brent подорожала до $66,18 за баррель

Вучич заявил, что MOL купит у "Газпром нефти" 56% акций сербской NIS за 0,9-1 млрд евро

 Вучич заявил, что MOL купит у "Газпром нефти" 56% акций сербской NIS за 0,9-1 млрд евро

Совет ЕС утвердил запрет на импорт российского газа с 2027 года

 Совет ЕС утвердил запрет на импорт российского газа с 2027 года

Делегаты ОПЕК+ допустили сохранение текущего производственного плана на март

Демократы в Сенате потребовали пересмотра закона о внутренней безопасности

 Демократы в Сенате потребовали пересмотра закона о внутренней безопасности

Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"

 Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 января

Частный самолет разбился в аэропорту Бангор в США

Число погибших при крушении парома на Филиппинах выросло до 13 человек
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8245 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });