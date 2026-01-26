Кишинев не поддержал идею "Газпрома" о приостановке полномочий руководства "Молдовагаза"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Молдавии не поддержало предложения "Газпрома" о внутреннем аудите в АО "Молдовагаз" ("Газпром" контролирует более 60% акций) и приостановке полномочий исполняющего обязанности председателя правления компании Вадима Чебана, сообщила пресс-служба Минэнерго, которое представляет интересы правительства Молдавии в "Молдовагазе".

Министерство утверждает, что "Газпром" созвал заседание наблюдательного совета, и "в одностороннем порядке выдвинул ряд предложений, не согласовав их с молдавской стороной".

"Власти Молдавии приняли эти предложения к сведению, но в представленном виде они не могли быть поддержаны. Предложенный "Газпромом" внутренний аудит не может объективно отразить ситуацию в компании. Подобные внутренние проверки проводились и ранее, в том числе по вопросу исторической задолженности компании перед "Газпромом", и их результаты уже известны общественности", - отмечается в сообщении.

Молдавская сторона настаивает на проведении независимого внешнего аудита.

"Газпром", по данным министерства, предложил приостановить полномочия Чебана на период проведения внутреннего аудита.

"Подчеркиваем, что инициативы, касающиеся назначения или освобождения от должности председателя правления "Моодовагаз", согласно уставу предприятия, относятся к исключительной компетенции молдавского акционера", - заявило ведомство.

Представитель Молдавии в наблюдательном совете, государственный секретарь Минэнерго Каролина Новак, отказалась голосовать по повестке дня, предложенной "Газпромом". Представитель министерства энергетики не представил бюллетень для голосования, и заседание набсовета не состоялось. В состав совета входят пять человек - четыре от "Газпрома" и один от правительства Молдавии. Решения принимаются только путем консенсуса.

Помимо "Газпрома", которому принадлежит 50% акций "Молдовагаза", 35,6% владеет правительство Молдавии, 13% - администрация Приднестровья, которая передала их в управление "Газпрому". Остальные акции - у миноритариев.

Правительство Молдавии лишило "Молдовагаз" лицензии на импорт и поставку газа в качестве национального поставщика. С 1 сентября 2025 года поставку природного газа в Молдавии осуществляет госкомпания Energocom, которой "Молдовагаз" оказывает услуги по дистрибуции газа для более чем 700 тыс. потребителей в правобережной Молдавии. "Молдовагаз" также осуществляет транзит газа в Приднестровье, который поставляет MET Gas and Energy Marketing AG (Швейцария).