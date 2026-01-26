Поиск

Венгрия намерена обратиться в суд из-за решения ЕС отказаться от газа РФ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Венгрия намерена предпринять юридические действия в связи с решением Евросоюза об отказе от импорта российского газа, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

"Венгрия предпримет юридические действия в Суде Европейского союза, как только решение ... будет официально опубликовано. Мы используем все юридические средства, чтобы оно было аннулировано", - написал он в понедельник в соцсети X.

По словам Сийярто, план ЕС по запрету на импорт газа "основан на юридическом трюке - представлении санкционной меры как решения торговой политики для того, чтобы избежать единогласия".

"Это полностью противоречит собственным правилам ЕС. Договоры ясны: решения об энергетическом разнообразии являются национальной компетенцией", - подчеркнул глава венгерского МИД.

Он отметил, что "запрет на покупку Венгрией нефти и газа у России противоречит нашим национальным интересам и значительно увеличил бы расходы на энергию для венгерских семей".

Ранее в понедельник Совет ЕС согласовал правила отказа от импорта российского газа в страны Евросоюза. "Сегодня 27 членов стран ЕС официально одобрили правила по отказу от импорта как российского трубопроводного газа, так и СПГ, в ЕС", - говорится в заявлении пресс-службы ЕС. "Полный запрет на импорт СПГ вступит в силу в начале 2027 года, на трубопроводный газ - с осени 2027 года", - указано в сообщении.

В нем отмечается, что "новые правила будут включать меры, нацеленные на эффективный мониторинг и диверсификацию поставок энергоресурсов" в ЕС.

Кроме того, согласно заявлению ЕС, Еврокомиссия "планирует предложить законопроект по отказу к концу 2027 года от импорта российской нефти".

В Брюсселе объяснили, что принятый регламент является ключевым этапом в достижении цели плана REPowerEU - прекращения зависимости ЕС от российских энергоносителей.

Венгрия ЕС Петер Сийярто
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Венгрия намерена обратиться в суд из-за решения ЕС отказаться от газа РФ

Кишинев не поддержал идею "Газпрома" о приостановке полномочий руководства "Молдовагаза"

Brent подорожала до $66,18 за баррель

Вучич заявил, что MOL купит у "Газпром нефти" 56% акций сербской NIS за 0,9-1 млрд евро

 Вучич заявил, что MOL купит у "Газпром нефти" 56% акций сербской NIS за 0,9-1 млрд евро

Совет ЕС утвердил запрет на импорт российского газа с 2027 года

 Совет ЕС утвердил запрет на импорт российского газа с 2027 года

Делегаты ОПЕК+ допустили сохранение текущего производственного плана на март

Демократы в Сенате потребовали пересмотра закона о внутренней безопасности

 Демократы в Сенате потребовали пересмотра закона о внутренней безопасности

Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"

 Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8245 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });