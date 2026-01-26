Венгрия намерена обратиться в суд из-за решения ЕС отказаться от газа РФ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Венгрия намерена предпринять юридические действия в связи с решением Евросоюза об отказе от импорта российского газа, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

"Венгрия предпримет юридические действия в Суде Европейского союза, как только решение ... будет официально опубликовано. Мы используем все юридические средства, чтобы оно было аннулировано", - написал он в понедельник в соцсети X.

По словам Сийярто, план ЕС по запрету на импорт газа "основан на юридическом трюке - представлении санкционной меры как решения торговой политики для того, чтобы избежать единогласия".

"Это полностью противоречит собственным правилам ЕС. Договоры ясны: решения об энергетическом разнообразии являются национальной компетенцией", - подчеркнул глава венгерского МИД.

Он отметил, что "запрет на покупку Венгрией нефти и газа у России противоречит нашим национальным интересам и значительно увеличил бы расходы на энергию для венгерских семей".

Ранее в понедельник Совет ЕС согласовал правила отказа от импорта российского газа в страны Евросоюза. "Сегодня 27 членов стран ЕС официально одобрили правила по отказу от импорта как российского трубопроводного газа, так и СПГ, в ЕС", - говорится в заявлении пресс-службы ЕС. "Полный запрет на импорт СПГ вступит в силу в начале 2027 года, на трубопроводный газ - с осени 2027 года", - указано в сообщении.

В нем отмечается, что "новые правила будут включать меры, нацеленные на эффективный мониторинг и диверсификацию поставок энергоресурсов" в ЕС.

Кроме того, согласно заявлению ЕС, Еврокомиссия "планирует предложить законопроект по отказу к концу 2027 года от импорта российской нефти".

В Брюсселе объяснили, что принятый регламент является ключевым этапом в достижении цели плана REPowerEU - прекращения зависимости ЕС от российских энергоносителей.