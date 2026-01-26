Поиск

Демократы в Сенате потребовали пересмотра закона о внутренней безопасности

Это грозит США новым шатдауном

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Демократы в Сенате Конгресса США отказываются голосовать за пакет законопроектов о финансировании правительства без серьезных изменений закона о внутренней безопасности после того, как в Миннеаполисе сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) застрелили медбрата Алекса Претти.

Это создает риск частичной остановки работы правительственных ведомств уже в предстоящие выходные, пишет The Wall Street Journal.

Законопроект о финансировании Министерства внутренней безопасности (Department of Homeland Security, DHS) является одним из шести в общем пакете, предусматривающем около $1,3 трлн ежегодных расходов. Палата представителей уже одобрила все шесть законопроектов, однако ей необходимо будет утвердить изменения, которые внесет Сенат, прежде чем пакет поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что республиканцам следует поработать вместе с демократами над продвижением пяти остальных законопроектов, пока ведется проработка изменений в положения о внутренней безопасности. Демократы требуют введения ограничений для федеральных агентов в рамках кампании по борьбе с нелегальной иммиграцией в США и усиления надзора за ними.

Шумер заявил, что законодателям необходимо пересмотреть иммиграционное правоприменение, чтобы "защитить общественность". По его словам, проработка этих мер при одновременном принятии пяти оставшихся законопроектов, которые включают финансирование армии и здравоохранения, стала бы "наилучшим курсом действий".

Республиканцы контролируют Сенат с 53 голосами против 47 голосов у демократов, однако для продвижения большинства законопроектов требуется 60 голосов.

Требование демократов повышает вероятность того, что Конгресс не успеет одобрить пакет законопроектов до истечения срока действия финансирования значительной части федеральных ведомств США 31 января, в связи с чем начнется новый шатдаун.

Как отмечает WSJ, многие демократы в Сенате хотели избежать очередной приостановки финансирования правительства после рекордного по длительности прошлогоднего шатдауна, однако резонансное убийство Претти 24 января вынудило демократов занять жесткую позицию по этому вопросу.

Администрация Трампа ранее направила в Миннеаполис силы ICE в рамках кампании по борьбе с нелегальной иммиграцией, и действия федеральных агентов в городе вызвали протесты местных жителей. 37-летний Претти был застрелен офицером ICE, в Службе заявили, что он был вооружен и оказывал сопротивление. За три недели до этого агенты ICE застрелили там же местную жительницу Рене Гуд.

Новости

