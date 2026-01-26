Поиск

Brent подорожала до $66,18 за баррель

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно повышаются днем в понедельник после сильного роста в пятницу.

К 14:33 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,3 (0,46%) до $66,18 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,25 (0,41%), до $61,32 за баррель.

В пятницу Brent подорожала на 2,8%, а WTI - на 2,9%, чему способствовало усиление Вашингтоном давления на Иран.

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные корабли движутся в направлении Ирана. Ранее он угрожал применить силу в отношении этой страны в ответ на жесткое подавление многодневных протестов.

Трейдеры опасаются, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке может поставить под угрозу поставки нефти из региона.

В понедельник в центре внимания рынка оказалась ситуация в США, где из-за снежной бури была приостановлена добыча нефти и газа в ряде районов. Аналитики JPMorgan оценивают объем потерянной добычи примерно в 250 тысяч баррелей в сутки.

Нефтяные рынки переживают небольшой подъем, поскольку перебои в поставках приводят к сокращению физических потоков нефти, отметила аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева. По ее словам, поддержку ценам на нефть на этой неделе также будет оказывать сохранение геополитических рисков.

Новости о возобновлении добычи нефти в Казахстане сдерживают подъем нефтяных цен. Министерство энергетики страны сообщило, что "Тенгизшевройл" возобновил добычу на Королевском месторождении, тогда как добыча на Тенгизе будет восстановлена в ближайшее время.

Brent WTI Иран Казахстан США Тенгиз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Золото подорожало выше $5100 за унцию, серебро превысило $110

 Золото подорожало выше $5100 за унцию, серебро превысило $110

Brent подорожала до $66,18 за баррель

Делегаты ОПЕК+ допустили сохранение текущего производственного плана на март

Демократы в Сенате потребовали пересмотра закона о внутренней безопасности

 Демократы в Сенате потребовали пересмотра закона о внутренней безопасности

Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"

 Uniper добивается от "Газпрома" платы за прокачку газа "Северного потока"

В России продажи алкоголя в 2025 году снизились на 9,3%

 В России продажи алкоголя в 2025 году снизились на 9,3%

КТК вернул в эксплуатацию причальное устройство №3 после ремонта

ЦБ задумался о дифференциации срока нахождения человека в базе данных о мошенниках

Аналитики ждут ближайшее снижение ставки ФРС не раньше июня

Драгметаллы продолжают обновлять рекорды, платина выросла на 30% с начала года

 Драгметаллы продолжают обновлять рекорды, платина выросла на 30% с начала года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });