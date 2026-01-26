Brent подорожала до $66,18 за баррель

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно повышаются днем в понедельник после сильного роста в пятницу.

К 14:33 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,3 (0,46%) до $66,18 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,25 (0,41%), до $61,32 за баррель.

В пятницу Brent подорожала на 2,8%, а WTI - на 2,9%, чему способствовало усиление Вашингтоном давления на Иран.

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные корабли движутся в направлении Ирана. Ранее он угрожал применить силу в отношении этой страны в ответ на жесткое подавление многодневных протестов.

Трейдеры опасаются, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке может поставить под угрозу поставки нефти из региона.

В понедельник в центре внимания рынка оказалась ситуация в США, где из-за снежной бури была приостановлена добыча нефти и газа в ряде районов. Аналитики JPMorgan оценивают объем потерянной добычи примерно в 250 тысяч баррелей в сутки.

Нефтяные рынки переживают небольшой подъем, поскольку перебои в поставках приводят к сокращению физических потоков нефти, отметила аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева. По ее словам, поддержку ценам на нефть на этой неделе также будет оказывать сохранение геополитических рисков.

Новости о возобновлении добычи нефти в Казахстане сдерживают подъем нефтяных цен. Министерство энергетики страны сообщило, что "Тенгизшевройл" возобновил добычу на Королевском месторождении, тогда как добыча на Тенгизе будет восстановлена в ближайшее время.