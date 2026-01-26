Поиск

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 января

Последствия снежной бури в США, израильская операция по поиску тела последнего заложника в Газе, крушение частного самолета в Мэне

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В США из-за снежной бури погибли не менее шести человек, свыше 900 тыс. абонентов на востоке и юго-востоке страны остались без электричества, было отменено более 16 тыс. авиарейсов.

- В Мурманске и Североморске ввели бесплатный проезд в транспорте на фоне блэкаута. Он будет действовать до восстановления электроснабжения после аварии на ЛЭП. В регионе введен режим ЧС.

- Израиль начал масштабную операцию по поиску тела последнего заложника в Газе - сержанта Рана Гвили. После ее завершения Израиль в соответствии с соглашением с США откроет КПП "Рафах".

- Частный самолет Bombardier Challenger 650 потерпел крушение при взлете из Бангора (шт. Мэн). На борту находились восемь пассажиров, их состояние неизвестно, сообщил CNN.

- Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, один человек пострадал, повреждены несколько частных домов.

- Паром, на борту которого находились свыше 350 человек, затонул в ночь на понедельник недалеко от острова на юге Филиппин. Погибли 15 человек, 316 удалось спасти.

- Футболисты "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:2 взяли верх над "Арсеналом" в матче 23-го тура Английской премьер-лиги.

