Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Успех клинических испытаний CAR-T-терапии, корова из Австрии, научившаяся чесаться палочками, и может ли Индонезия быть прародиной первых художников, рисовавших в пещерах

Изображение шерстистого носорога во французской пещере Шове Фото: Arnaud Frich/Centre National de Prehistoire. Ministere de la Culture et de la Communication

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Пилотные клинические испытания Т-лимфоцитов с химерными антигенными рецепторами (CAR-T-лимфоциты) при аутоиммунной гемолитической анемии с множественной устойчивостью к терапии прошли успешно. Уточнить эффективность и безопасность подобной терапии предстоит в следующих фазах клинических испытаний. CAR-T-лимфоциты разрабатываются и применяются в первую очередь для лечения злокачественных новообразований. Лучше всего имеющиеся препараты этих клеток справляются с терапией В-клеточных онкогематологических заболеваний.

- Коллаборация Глобального бремени болезней подсчитала, что с 1990 по 2023 год бремя наркомании (рассчитанное, как годы жизни, скорректированные по нетрудоспособности) выросло на 25%, в основном за счет употребления каннабиса и опиоидов. Россия в рейтинге стран мира в 2023 году заняла шестое место по уровню бремени расстройств, связанных с употреблением наркотиков.

- Интеллектуальные способности домашних коров, вероятно, значительно выше, чем принято считать. Просто у большинства особей нет возможностей их проявить, поскольку они живут в стесненной среде и рано отправляются на убой. Исследователи впервые описали использование орудий домашней коровой. Представительница этого вида по имени Вероника научилась брать ртом палочки и чесать ими труднодоступные участки тела. В ходе экспериментов корова использовала также щетку для мытья полов: верх тела обрабатывала концом щетки со щетиной, а вымя и кожу на животе – гладким концом. Среди нечеловеческих животных аналогичное многоцелевое использование инструментов фиксировали только у обыкновенных шимпанзе.

- Палеонтологи впервые обнаружили в Афаре остатки парантропа, расширив ареал этого рода древних гоминин более чем на тысячу километров на север.

- Японские ученые нашли плюсы от поздней беременности: у детей, рожденных от матерей старше 35 лет, реже развивались пищевая аллергия и астма

- 13 из 40 самых густонаселенных речных дельт мира понижаются очень быстро, и им грозит серьезный ущерб от наводнений. Причем виновато в этом не изменение климата, а локальные хозяйственные просчеты.

- Даже во время пика последнего оледенения у кроманьонцев существовала сеть обмена сырьем, благодаря чему оно преодолевало сотни километров.

- Вейпинг после отказа от курения помогает не возвращаться к сигаретам, причем более эффективно, чем заместительная никотиновая терапия.

- Научный журналист Дмитрий Борисов рассказывает о вышедших в декабре новинках, благодаря которым можно посмотреть на привычные вещи под другим углом.

- В пещере на одном из индонезийских островов группа исследователей обнаружила изображение человеческой ладони. В связи с этим ученые в статье в журнале Nature предположили, что люди начали рисовать на стенах пещер в современной Юго-Восточной Азии не менее 67,8 тысячи лет назад, что примерно на 30 тысяч лет раньше, чем в Европе. О чем говорит новое открытие в контексте старых находок и почему без дополнительных доказательств принять на веру столь раннюю датировку непросто, в своем блоге рассказал Михаил Подрезов.

- Сайт N+1 часто пишет о перспективных медицинских изобретениях, которые могли бы серьезно облегчить жизнь и врачам, и больным. Но они все еще не продаются на каждом углу — в этом материале объясняется, почему.