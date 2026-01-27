Рынки акций Европы закрылись в плюсе, кроме французского

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили торги понедельника ростом, исключением стал французский индикатор.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,2% - до 609,57 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,05%, германский DAX - 0,13%, итальянский FTSE MIB - 0,26%, испанский IBEX 35 - 0,78%. Французский CAC 40 опустился на 0,15%.

Трейдеры продолжали следить за геополитическими и корпоративными новостями, оценивали статданные и новости компаний.

В центре внимания рынков на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы США, которое завершится в среду. Трейдеры не ждут от Федрезерва смягчения денежно-кредитной политики. Вероятность того, что американский ЦБ сохранит ключевую процентную ставку на текущем уровне 3,5-3,75%, оценивается в 97,2%, по данным CME Fedwatch.

Как показали опубликованные в понедельник данные, рассчитываемый институтом экономических исследований Ifo индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в январе остался на уровне предыдущего месяца 87,6 пункта. Подындекс ожиданий бизнеса на ближайшие полгода снизился до 89,5 пункта с 89,7 пункта в декабре. Оба показателя находятся на минимумах с мая 2025 года.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стал германский производитель спортивных товаров Puma (+16,9%), тогда как самое большое падение в сводном индексе показал шведский онлайн-портал для сделок с недвижимостью Hemnet Group (-9,4%).

Активный подъем продемонстрировали котировки KGHM Polska Miedz (на 8,4%), Epiroc (+7,5%) и Vestas Wind Systems (+7,3%). Тем временем акции Teleperformance подешевели на 7,7%, 3i Group - на 4,9%, Kion Group - на 3,9%.

На фоне роста стоимости цветных и драгоценных металлов увеличилась капитализация горнодобывающих компаний, в том числе Fresnillo - на 6,7%, Antofagasta - на 5,3%, Endeavour Mining - на 4%, Anglo American - на 2,1%, BHP - на 1,7%, Rio Tinto - на 1,5%.

Бумаги Deutsche Bank подорожали на 0,8% после того, как крупнейший банк Германии объявил, что продолжит реструктуризацию розничного бизнеса и закроет около 100 отделений до конца 2026 года.

Котировки других европейских банков также повысились: Bankinter - на 2,7%, CaixaBank - на 1,8%, Santander - на 1,7%, Banco BPM - на 1,6%, Credit Agricole - на 1,5%, Commerzbank и Banco de Sabadell - на 1,4%, Intesa Sanpaolo и Mediobanca - на 1,3%, Bper Banca - на 1%, UniCredit - на 0,8%, Societe Generale - на 0,7%.

Рыночная стоимость нефтегазовой TotalEnergies увеличилась на 1,6% после сообщений о том, что компания стала участницей стратегического соглашения с властями Ливии о расширении добывающих мощностей проекта Waha.

Цена бумаг Danone уменьшилась на 2,3% после того, как компания объявила об отзыве партии молочной смеси для детей.

Акции Ryanair подешевели на 2,3%. Крупнейший в Европе бюджетный авиаперевозчик сократил чистую прибыль в третьем финквартале (октябрь-декабрь) примерно в пять раз из-за антимонопольного штрафа.

Капитализация Fnac Darty выросла на 17% после новостей о том, что французский ритейлер бытовой техники и электроники получил проект оферты на выкуп его акций от EP Group.

Котировки британской S4 Capital, занимающейся онлайн-рекламой, подскочили на 46,3% после сообщения компании о том, что ее результаты за 2025 год превысят предварительные оценки и прогнозы аналитиков.

Цена акций представителей оборонной отрасли снизилась. Германская Rheinmetall потеряла 2,1% капитализации и стала лидером снижения в составе индекса DAX. Рыночная стоимость Hensoldt сократилась на 3,4%, Leonardo и BAE Systems - на 2,7%, Saab - на 2,5%, Rolls-Royce - на 1,4%, Thales - на 0,8%.



