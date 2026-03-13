Поиск

Лукашенко назвал основания для возможного применения "Орешника"

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал основания для возможного применения размещенного в республике российского оперативно-тактического комплекса малой дальности "Орешник", передает "БелТА".

"Я не говорю, что мы завтра бахнем этим "Орешником" по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул "Орешник", вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы", - сказал он.

"Вы что, думаете, если они законной целью будут считать объекты на территории Беларуси, я буду спать и наблюдать. 70 км могу, 200 км. У нас есть, чем достать. Поэтому я бы им советовал не бряцать языком и не вякать", - подчеркнул президент.

Он также обратил внимание, что "Орешник" - это мобильное оружие.

"Десяток ложных целей. То есть выйдет на маршрут 10 машин. Сверху посмотрели - десять "Орешников". А он будет один. Поэтому на любой яд противоядие всегда найдется", - пояснил Лукашенко.

Ранее Лукашенко сообщил, что с 17 декабря 2025 года "Орешник" находится в Белоруссии и заступил на боевое дежурство.

