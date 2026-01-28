Поиск

Внеплановая остановка цехов произошла на белорусском предприятии "Гродно Азот"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Внеплановая остановка производства аммиака произошла на белорусском предприятии "ГродноАзот", сообщает газета "Гродненский химик" в среду.

"Утром 28 января 2026 в 04:30 в цехе аммиак-3 остановлена выдача аммиака для замены некорректно работающего контрольно-измерительного прибора. Также, пользуясь благоприятным изменением погодных условий, произвели остановку цеха аммиак-4 для выполнения ремонтных работ по устранению выявленных дефектов, являющихся следствием сильных морозов", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что "выполнение ремонтных работ будет сопровождаться кратковременных сжиганием горючих веществ на факельной установке, что предусмотрено технологическим регламентом". "Оснований и повода для обеспокоенности у жителей города, а также угрозы экологии нет", - отмечается в материале.

"Гродно Азот" является одним из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе, выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие виды химической продукции. Предприятие принадлежит государству, входит в состав концерна "Белнефтехим".

Белнефтехим Гродно Азот Белоруссия
