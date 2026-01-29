Страны ОДКБ поставят Таджикистану вооружения для укрепления границы с Афганистаном

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности определяют поставщиков вооружения и военной техники, которые будут поставлены погранвойскам Таджикистана в рамках межгосударственной программы по укреплению границы этой страны с Афганистаном, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

"В настоящий момент ОДКБ оказывает содействие в реализации первого этапа программы - уточнении и согласовании в государствах Организации перечней вооружения, военной техники и технических средств охраны границы, которые будут поставлены Пограничным войскам Таджикистана. Определяются поставщики и согласовываются контракты", - сказал Масадыков в интервью, которое публикует издание "Союзники. ОДКБ".

Он назвал принципиальной задачей для ОДКБ выполнение целевой межгосударственной Программы по укреплению таджикско-афганской границы, решение по которой было принято лидерами государств в Астане в ноябре 2024 года.

В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.