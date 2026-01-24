МИД Афганистана призвал снять со страны ограничения в банковской сфере и разморозить активы

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки на встрече с заместителем генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло призвал международное сообщество снять со страны ограничения в банковской сфере и разморозить активы.

"Моттаки указал на необходимость снятия банковских ограничений и разморозки афганских активов, поскольку эти меры способствовали бы не только поддержке частного сектора в стране, но и содействовали бы поставкам гуманитарной помощи", - приводит в субботу EFE выдержку из коммюнике афганского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Афганистана также рассказал высокопоставленному представителю ООН о политической ситуации в стране, о мерах по обеспечению безопасности, а также об усилиях по достижению экономической стабильности и о ситуации с возвращением беженцев, отмечает агентство.