Около 450 тыс. домов в Португалии остаются без света после шторма

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Примерно 450 тыс. домохозяйств в Португалии остаются без электричества из-за последствий шторма "Кристин", сообщают в четверг местные СМИ.

Наиболее затронут округ Лейрия в Центральном регионе, где ветер повалил некоторые линии электропередач.

Ранее в четверг сотрудники спасательных служб провели десятки операций по устранению последствий шторма, в частности, связанных с наводнениями и повреждением крыш домов.

Непогода привела на этой неделе к приостановке движения поездов по ряду направлений, а также к закрытию многих школ.

Шторм, сопровождавшийся ливнями, обрушился на страну в ночь на среду и привел к гибели не менее пяти человек. Скорость порывов ветра достигала 178 км/ч.

