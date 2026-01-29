Поиск

ЕС и Вьетнам договорились нарастить связи до уровня стратегического партнерства

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - ЕС и Вьетнам в четверг достигли соглашения о переходе их отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, сообщает Associated Press (AP).

"В тот момент, когда основанная на правилах международная система - под угрозой с разных сторон, нам нужно стоять плечом к плечу, будучи надежными и предсказуемыми партнерами", - заявил в ходе визита в Ханой председатель Европейского совета Антониу Кошта.

В свою очередь генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, переизбранный в январе на этот пост, назвал договоренности с ЕС "исторической вехой".

AP отмечает, что ранее и ЕС и Вьетнам столкнулись с давлением США из-за пошлин и пытаются перенастроить торговые связи. Так, Кошта прибыл во Вьетнам из Индии после того, как Евросоюз и Индия, после двух десятилетий переговоров, успешно завершили работу по соглашению о свободной торговле.

Между тем Вьетнам подвергается критике США за значительный и устойчивый торговый профицит, за недостаточную, по мнению критиков, открытость своего рынка.

Вьетнам – самый крупный торговый партнер ЕС в Юго-Восточной Азии: в 2025 году двусторонняя торговля достигла $66,8 млрд, выросла на 6,6% по сравнению с годом ранее. Но для Вьетнама крупнейшим экспортным рынком остаются США, на них приходится 30% поставляемых вьетнамских товаров. Однако Ханой пытается сократить зависимость от США, отмечает AP.

