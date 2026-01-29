Поиск

В Канаде обвинили в измене сторонников независимости провинции Альберта

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Премьер канадской провинции Британская Колумбия Дэвид Эби заявил, что группа сторонников выхода из состава Канады провинции Альберта совершают недопустимый шаг, пытаясь заручиться поддержкой Вашингтона.

"Обратиться к другой стране и попросить о помощи для раскола Канады... Для такого есть старомодное слово - это измена", - приводит Bloomberg слова Эби.

"Это абсолютно неуместно пытаться ослабить Канаду, добиваться помощи в развале нашей страны от иностранной державы. И, со всем уважением, от президента, который не особенно уважает суверенитет Канады", - добавил премьер.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал пожелание, чтобы Канада должна стать 51-м американским штатом. В ответ на это премьер-министр Канады Марк Карни заявлял, что "Канада никогда, ни в каком виде не станет частью Америки".

Ранее на этой неделе издание Financial Times сообщало, что представители администрации США проводили встречи с группой Alberta Prosperity Project, которая добивается проведение референдума о независимости богатой нефтью провинции Альберта. Для организации голосования нужно собрать 180 тыс. подписей.

Соучредитель Alberta Prosperity Project Джеффри Рат ранее заявил Bloomberg, что он трижды встречался с чиновниками американского Госдепа, которые поддерживают его планы. Он отказался называть имена чиновников.

Также Рат отмечал, что если на референдуме верх одержат сторонники независимости Альберты, они постараются договориться с США о кредитах на сумму в $500 млрд.

