Вильнюс обсуждает переговоры с Минском на уровне МИД по ситуации с грузовиками

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Литва, ранее отвергавшая идею переговоров с Белоруссией на дипломатическом уровне по поводу судьбы литовских фур и общей ситуации на границе, теперь рассматривает такую возможность, следует из заявлений председателя Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Ремигиюса Мотузаса.

"Беларусь сейчас настаивает на встрече на уровне заместителей министров (иностранных дел - ИФ), на данный момент таковая не отклоняется, а рассматривается", - сказал Мотузас в эфире радио Ziniu radijas.

"Но давайте будем честны, возникает вопрос: о чем мы будем говорить? Если мы встретимся, должна быть повестка дня. Наш непосредственный интерес заключается в том, чтобы не было гибридных угроз и чтобы были возвращены грузовики", - отметил глава парламентского комитета.

Он добавил, что "Литва на данном этапе не отвергает эти прагматические интересы, но вопрос о том, какой может быть повестка дня, в настоящее время находится в стадии формирования". "А второй момент - то, в какой нейтральной зоне мы могли бы встретиться", - заключил он.

Минск долгое время настаивал на переговорах на уровне МИД. В свою очередь, Вильнюс отказывался от переговоров. Как заявлял глава литовского внешнеполитического ведомства Кястутис Будрис, Белоруссия, находясь под международными санкциями, таким образом якобы намерена добиться легитимации на международной арене.

Между тем, в декабре прошлого года Литва на заседании Совета министров ОБСЕ в Вене заявила о готовности провести переговоры на более низком, техническом уровне. МИД Литвы назначил для решения этого вопроса специального посланника по пограничным вопросам в ранге посла по особым поручениям. Минск отказался, продолжая настаивать на встрече на дипломатическом уровне.

Отношения между Белоруссией и Литвой обострились в октябре 2025 года. Тогда на фоне активизации контрабандных поставок сигарет в Литву (это приводит к периодической остановке работы вильнюсского аэропорта, поскольку контрабандисты для переправки грузов используют метеозонды) Вильнюс решил закрыть пункты пропуска на границе с Белоруссией до конца ноября.

После этого выяснилось, что в Белоруссии без возможности выехать в Литву остается множество грузовиков. Правительство Белоруссии сначала ограничило им возможность передвижения, а затем решило выпустить водителей, а автомобили оставить на спецстоянках. Литовское правительство для возвращения фур решило досрочно открыть границу, что было сделано в ночь на 20 ноября, но проблему это не решило.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что контрабандой на метеозондах переправляют сигареты в Литву сами литовцы, закупая их на белорусских фабриках для перепродажи в Великобритании, а также в Нидерландах и других странах ЕС.