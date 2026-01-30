Глава МИД Литвы опроверг подготовку к переговорам с Белоруссией

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис cказал журналистам, что обсуждения переговоров с высокопоставленными белорусскими чиновниками в настоящее время носят гипотетический характер. Об этом сообщает LRT.

"Эти соображения, высказанные председателем Комитета по иностранным делам Сейма (Ремигиюса Мотузаса), - гипотетические. Это мнение дипломата с многолетним опытом, специалиста, я его выслушал, но если говорить о текущей ситуации, то сейчас этого не происходит, мы сейчас сосредоточены на других направлениях и других мерах", - сказал Будрис.

По его словам, "Литва сосредоточена на ужесточении санкций против Минска и мобилизации поддержки со стороны союзников".

Ремигиюс Мотузас подтвердил журналистам эту позицию. "Должен сказать, что никакого решения относительно встречи еще не принято: ни политического, ни дипломатического, ни технического, ни какого-либо другого", - сказал он.

Ранее Мотузас в эфире радио Ziniu radijas заявил, что "Беларусь сейчас настаивает на встрече на уровне заместителей министров (иностранных дел - ИФ), на данный момент таковая не отклоняется, а рассматривается". Он сообщал, что "в стадии формирования" находятся повестка и место возможных переговоров.

Минск долгое время настаивал на переговорах на уровне МИД. Вильнюс отказывался от переговоров. Как заявлял Будрис, Белоруссия, находясь под международными санкциями, таким образом якобы пытается добиться легитимации на международной арене.

В декабре прошлого года Литва на заседании Совета министров ОБСЕ в Вене заявила о готовности провести переговоры на более низком, техническом уровне. МИД Литвы назначил для решения этого вопроса специального посланника по пограничным вопросам в ранге посла по особым поручениям. Минск отказался, продолжая настаивать на встрече на дипломатическом уровне.