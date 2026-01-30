Поиск

Переговорщик Кишинева сообщил о подготовке переговоров с Тирасполем по приднестровскому урегулированию

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Молдавии, главный переговорщик Кишинева Валерий Киверь заявил, что в ближайшее время состоится раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "1+1".

"В настоящее время обсуждается место и дата проведения встречи", - сказал он журналистам в пятницу.

В то же время Киверь категорически опроверг утверждения представителя Тирасполя Виталия Игнатьева о том, что Кишинев отказывается от проведения встречи, отклонив даже инициативу ОБСЕ по этому поводу.

"Это совершенно не так. Мы ответили на предложение ОБСЕ, 23 января направили письмо Миссии ОБСЕ и в Тирасполь, заявив о готовности проведения встречи в формате "1+1", после согласования даты и места встречи", - сказал Киверь.

Он напомнил, что согласно регламенту проведения таких раундов переговоров, они проводятся поочередно – в Кишиневе и Тирасполе. С середины 2024 года представитель Тирасполя отказывается приезжать в Кишинев. По этой причине три встречи в 2024 году и одна в 2025 году проводились в офисе Миссии ОБСЕ в Тирасполе или Бендерах.

"Мы предложили провести встречу в других местах, к примеру – в Дубоссарах (на левом берегу Днестра - ИФ). В любом случае, это тоже Республика Молдова. Согласуем и проведем встречу в ближайшее время. В прошлом году была только одна встреча в формате "1+1". Согласен, что это мало. Нужно встречаться чаще", - подчеркнул переговорщик Кишинева.

При этом он признал, что с момента назначения на пост вице-премьера по реинтеграции ни разу не разговаривал с Игнатьевым, в том числе и по телефону.

"Мы активно переписываемся. У нас есть канал связи, есть Объединенная контрольная комиссия. Все возникающие проблемы мы решаем", - подчеркнул Киверь.

Отвечая на вопросы, он вновь подтвердил позицию Кишинева о невозможности ведения переговоров в формате "5+2".

Как сообщалось, формат "5+2" (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также наблюдатели от Евросоюза и США) не функционирует уже более пяти лет. За это время состоялось только одно заседание в таком формате. Оно прошло в Братиславе в конце 2019 года, но завершилось безрезультатно, а ее участникам не удалось даже согласовать текст коммюнике по итогам встречи.

В конце октября 2023 года лидер Приднестровья Вадим Красносельский высказался за возобновление переговоров в формате "5+2", признав, что "геополитическая ситуация не способствует этому". Сразу после этого председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что "формата "5+2" больше не существует и его невозможно реанимировать".

В середине декабря 2023 года Украина официально заявила, что не будет участвовать в формате "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта. Формат "1+1" остается единственной платформой для обсуждения и решения проблем, возникающих в отношениях между двумя берегами Днестра.

