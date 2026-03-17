Brent подорожала до $102,74 за баррель

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Нефть дорожает утром во вторник, инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке.

К 8:15 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,53 (2,52%), до $102,74 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $2,93 (2,84%), до $100,21 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $2,02 (2,16%), до $95,52 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $5,21 (5,28%), до $93,50 за баррель.

В минувшие выходные несколько танкеров прошли по Ормузскому проливу, что повысило надежды на его скорое открытие. Однако в целом эта транспортная артерия остается перекрытой, а союзники США отказываются направлять туда по их призыву военные корабли для сопровождения гражданских судов. Американский лидер Дональд Трамп подверг союзников критике, обвинив их в неблагодарности за долгие годы поддержки.

По данным источников Reuters, перекрытие Ормузского пролива вынудило ОАЭ - третьего по объемам добычи члена ОПЕК - сократить производство нефти более чем наполовину.

Вашингтон готовится высвободить первую партию нефти из экстренных резервов, пишет Trading Economics.