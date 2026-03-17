Поиск

Brent подорожала до $102,74 за баррель

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Нефть дорожает утром во вторник, инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке.

К 8:15 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,53 (2,52%), до $102,74 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $2,93 (2,84%), до $100,21 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $2,02 (2,16%), до $95,52 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $5,21 (5,28%), до $93,50 за баррель.

В минувшие выходные несколько танкеров прошли по Ормузскому проливу, что повысило надежды на его скорое открытие. Однако в целом эта транспортная артерия остается перекрытой, а союзники США отказываются направлять туда по их призыву военные корабли для сопровождения гражданских судов. Американский лидер Дональд Трамп подверг союзников критике, обвинив их в неблагодарности за долгие годы поддержки.

По данным источников Reuters, перекрытие Ормузского пролива вынудило ОАЭ - третьего по объемам добычи члена ОПЕК - сократить производство нефти более чем наполовину.

Вашингтон готовится высвободить первую партию нефти из экстренных резервов, пишет Trading Economics.

Brent WTI Дональд Трамп ОАЭ США Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Григоренко сообщил о сокращении числа проверок бизнеса в 2025 году до 273 тысяч

На Шри-Ланке сократят рабочую неделю для экономии энергоресурсов

SAS отменит более 100 авиарейсов из-за дороговизны топлива

 SAS отменит более 100 авиарейсов из-за дороговизны топлива

Банк России отметил снижение инфляции в феврале

 Банк России отметил снижение инфляции в феврале

Приставы арестовали 32 млрд рублей ЮГК

 Приставы арестовали 32 млрд рублей ЮГК

Цены на бензин на московских заправках ускорили рост

 Цены на бензин на московских заправках ускорили рост

Золото дешевеет, торгуется ниже $5000 за унцию

 Золото дешевеет, торгуется ниже $5000 за унцию

Нефть Brent подорожала до 104,88 за баррель

 Нефть Brent подорожала до 104,88 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8696 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 809 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
