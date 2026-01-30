Поиск

Президент Сербии подписал ряд законопроектов, затрудняющих сближение с ЕС

Президент Сербии подписал ряд законопроектов, затрудняющих сближение с ЕС
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич подписал ряд законопроектов, касающихся юридической сферы, которые могут затруднить дальнейшие переговоры о сближении страны с ЕС.

По сообщению сербской телерадиокомпании РТС, эти документы вносят изменения в закон о территориальных судах и прокуратурах, в закон о Высшем прокурорском совете и в ряд других законов.

Европейская комиссия (ЕК) призвала Белград пересмотреть эти решения в кратчайший срок, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с европейскими стандартами.

По мнению ЕК, эти изменения подрывают независимость юридической системы Сербии.

Александр Вучич Сербия ЕС
