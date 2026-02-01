Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 февраля

США восстановили дипломатическое присутствие в Венесуэле, Spacex заявила о новой коммерческой миссии на МКС, пожар на базе отдыха в Хакасии

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США получили от союзников информацию о готовности Ирана к переговорам. Трамп отметил, что пока неясно, имеет ли такой переговорный процесс шансы на успех.

- Глава МИД Венесуэлы встретился с прибывшим в Каракас послом США. Американцы восстановили дипломатическое присутствие в Венесуэле после семи лет перерыва.

- Трамп заявил, что Индия будет покупать нефть у Венесуэлы, а не у Ирана. Он также предложил заключить "хорошую сделку" по нефти Китаю.

- Новая коммерческая миссия отправится на МКС в январе 2027 года. Ожидается, что миссия проведет на борту МКС до 14 дней.

- Три человека погибли при пожаре на базе отдыха в Хакасии. Один пострадал.

- Власти РФ закрывают возможность оформлять две льготные ипотеки на семью. Проект нацелен устранить злоупотребления льготами и сделать программу более адресной.