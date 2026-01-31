Уиткофф заявил о продуктивных переговорах с Дмитриевым по Украине

Архивное фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американские официальные лица провели продуктивные переговоры во Флориде со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, сообщил в субботу спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Сегодня во Флориде российский спецпредставитель Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США по мирному решению украинского конфликта", - написал он в соцсети X.

По словам Уиткоффа, после этих переговоров "мы воодушевлены тем, что Россия работает над тем, чтобы достичь мира на Украине". Он добавил, что с американской стороны во встрече с Дмитриевым участвовали, помимо его самого, глава Минфина США Скотт Бессент, бизнесмен Джаред Кушнер, советник Белого дома Джош Грюнбаум.

В свою очередь Кирилл Дмитриев заявил, что на субботних переговорах обсудил как украинское урегулирование, так и тему экономического сотрудничества с США. "Конструктивная встреча с американской делегацией по мирному урегулированию. Кроме того, продуктивные дискуссии в рамках американо-российской рабочей группы по экономике", - написал он в соцсети X.