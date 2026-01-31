Поиск

Уиткофф заявил о продуктивных переговорах с Дмитриевым по Украине

Уиткофф заявил о продуктивных переговорах с Дмитриевым по Украине
Архивное фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американские официальные лица провели продуктивные переговоры во Флориде со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, сообщил в субботу спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Сегодня во Флориде российский спецпредставитель Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США по мирному решению украинского конфликта", - написал он в соцсети X.

По словам Уиткоффа, после этих переговоров "мы воодушевлены тем, что Россия работает над тем, чтобы достичь мира на Украине". Он добавил, что с американской стороны во встрече с Дмитриевым участвовали, помимо его самого, глава Минфина США Скотт Бессент, бизнесмен Джаред Кушнер, советник Белого дома Джош Грюнбаум.

В свою очередь Кирилл Дмитриев заявил, что на субботних переговорах обсудил как украинское урегулирование, так и тему экономического сотрудничества с США. "Конструктивная встреча с американской делегацией по мирному урегулированию. Кроме того, продуктивные дискуссии в рамках американо-российской рабочей группы по экономике", - написал он в соцсети X.

Кирилл Дмитриев Стив Уиткофф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уиткофф заявил о продуктивных переговорах с Дмитриевым по Украине

 Уиткофф заявил о продуктивных переговорах с Дмитриевым по Украине

Что произошло за день: суббота, 31 января

Переговоры Дмитриева с делегацией США планируются в восемь утра по американскому времени

Аракчи заявил, что США для диалога с Ираном должны гарантировать отказ от нападения на страну

"Роскосмос" сообщил о готовности космонавта Федяева к полету на МКС

В Иране заявили, что военные не намерены ограничивать себя в ответных мерах при нападении на страну

В Польше заявили о нарушении воздушного пространства воздушными шарами из Белоруссии

Россия осудила нелегитимные запретительные шаги США в отношении Кубы

 Россия осудила нелегитимные запретительные шаги США в отношении Кубы

Что случилось этой ночью: суббота, 31 января

В Минюсте США прокомментировали исчезновение файла о Трампе из досье Эпштейна
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8281 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });