Новая коммерческая миссия отправится на МКС в январе 2027 года

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - NASA и компания Axiom Space подписали соглашение об отправке на Международную космическую станцию (МКС) пятой по счету коммерческой миссии астронавтов, запуск планируется не ранее января 2027 года, сообщило американское космическое ведомство.

Ожидается, что миссия Axiom 5 проведет на борту МКС до 14 дней. Конкретная дата запуска корабля Crew Dragon с космодрома имени Кеннеди во Флориде будет зависеть от общего количества космических аппаратов, пристыкованных к орбитальной лаборатории, и других факторов планирования.

Axiom Space представит на рассмотрение NASA четырех кандидатов в члены экипажа. После утверждения они пройдут подготовку под руководством NASA и компании SpaceX, на пилотируемом корабле которой миссия совершит полет на МКС.

В ходе пребывания на станции коммерческие туристы должны будут провести десятки научных экспериментов и исследований.

Первая миссия коммерческих астронавтов Axiom 1 состоялась в апреле 2022 года. Стоимость полета для каждого члена миссии оценивалась в $55 млн. Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space планируется совершать два-три раза в год. В минувшем году были осуществлены две миссии коммерческих туристов на МКС.

