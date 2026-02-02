Трамп объявил о торговом соглашении с Индией

Фото: Al Drago/Getty Images

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что достиг с премьером Индии Нарендрой Моди торгового соглашения, предусматривающего, в частности, снижение пошлин.

"Мы договорились о торговой сделке между США и Индией, в соответствии с которой США снизят пошлины с 25% до 18%. Индия со своей стороны будет двигаться к снижению пошлин и нетарифных барьеров в отношении США до нуля", - написал Трамп в соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с Моди.

Кроме того, по словам Трампа, Моди пообещал, что Индия нарастит закупки у США, в частности, в таких сферах, как энергоресурсы и сельское хозяйство.

При этом CNN сообщает со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, что Трамп, кроме того, согласился полностью отменить дополнительные пошлины в 25%, введенные им в августе 2025 года за покупку Дели российской нефти.

"Представитель Белого дома пояснил, что Трамп полностью отменит дополнительные пошлины (за российскую нефть - ИФ) и снизит так называемые взаимные пошлины (введенные США по не связанным с Россией причинам - ИФ)", - отмечает телеканал.

Трамп в сообщении в Truth Social подчеркнул, что Моди пообещал, что откажется от российской нефти и будет закупать нефть у США и Венесуэлы. В последние месяцы Трамп неоднократно говорил о готовности Индии отказаться от российской нефти.

CNN поясняет, что нефть из Венесуэлы по своим характеристикам действительно могла бы подойти для того, чтобы заместить российскую нефть. "Однако неясно, сколько времени займет такой процесс. Венесуэльский нефтяной сектор - в руинах. Потребуются около 10 лет работы и инвестиции в десятки миллиардов долларов, чтобы вернуться к добыче в более чем 3 млрд баррелей в сутки. Именно такой объем был до прихода социалистов к власти в 1999 году", - отмечается в сообщении.