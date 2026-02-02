Поиск

Трамп вновь заявил, что никогда не был на острове Эпштейна

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что никогда не был на скандально известном острове Литл-Сент-Джеймс, более известном как остров финансиста Джеффри Эпштейна.

"В отличие от множества людей, которые любят говорить про меня гадости, я никогда не посещал (...) остров Эпштейна, но почти все жуликоватые демократы и их спонсоры делали это", - написал он в социальной сети Truth Social в понедельник.

Трамп подчеркнул, что никогда не был другом Эпштейна, а также добавил, что будет подавать в суд на некоторых "левых радикалов", которые пытались его опорочить.

В пятницу Минюст США опубликовал почти 3 млн дополнительных материалов по делу Эпштейна. Среди них, в частности, были недоказанные обвинения в адрес Трампа и Эпштейна, которые ФБР получило в виде наводок. В Минюсте заявили, что они "лишены оснований и ложны".

По данным The Hill, к утру воскресенья эти документы о Трампе перестали быть доступны в базе данных Минюста.

В опубликованных документах есть информация о времени, проведенном Эпштейном в тюрьме, множество электронных писем, которыми Эпштейн обменивался с различными высокопоставленными лицами, фотографии этих людей с несовершеннолетними и другие материалы.

Трамп неоднократно заявлял, что никак не был связан с Эпштейном и прекратил с ним общение, когда понял, что мужчина был "больным извращенцем".

Эпштейна обвиняли в торговле детьми, организации проституции, в том числе с участием несовершеннолетних, и изнасиловании 14-летней девочки. В 2019 году финансиста обнаружили мертвым в тюремной камере, судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство, однако многие до сих пор сомневаются в этой версии. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как считается, что он в свое время близко общался со многими богатыми и высокопоставленными людьми, в том числе с Трампом.

