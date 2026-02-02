Сурок Фил предсказал американцам продолжение зимы

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Знаменитый сурок по кличке Фил из американского города Панксатони в Пенсильвании предсказал жителям США еще шесть недель зимы, сообщают в понедельник американские СМИ.

По традиции, если 2 февраля сурок, выходя из норки, замечает свою тень, то в ближайшие шесть недель американцев ожидает холодная погода. Именно так и произошло на праздновании Дня сурка. Если бы зверек не увидел свою тень, то согласно примете, в США пришла бы ранняя весна.

На церемонии по случаю Дня сурка близ места обитания сурка Фила собрались около 30 тыс. зрителей.

При этом американские СМИ отмечают, что сурок далеко не всегда верно предсказывает погоду. Отмечается, что за последние 20 лет прогнозы сурка сбылись примерно в 35% случаев.

Традицию "Дня сурка" в Панксатони поддерживают члены организации "Ближний круг". Они собираются в лесу Гобблерз-Ноб, надев черные пальто и цилиндры. Сурка вынимают из импровизированной норы, после чего, как утверждают в "Ближнем круге", он сообщает главе организации, будет ли зима долгой или же скоро наступит весна. Глава организации затем указывает, какой из двух лежащий перед ним свитков с предсказаниями зачитать.

Впервые День сурка в Панксатони официально отметили 2 февраля 1887 года, а за год до этого автор местной газеты "Спирит" Клаймер Фрис опубликовал заметку, в которой объявлял 2 февраля Днем сурка. Традиция стала известна на весь мир благодаря вышедшему в 1993 году фильму "День сурка" режиссера Гаролда Рэмиса.

Считается, что Фил занимается предсказаниями с самого первого празднования "Дня сурка" благодаря тому, что пьет "эликсир жизни".