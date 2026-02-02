Поиск

Венгрия подала иск в Суд ЕС из-за запрета на импорт российских энергоносителей
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Венгрия обратилась в Суд Европейского союза, чтобы оспорить постановление, запрещающее импорт российских энергоносителей в ЕС, заявил в понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Сегодня мы подали иск в Суд Европейского союза с целью оспорить постановление REPowerEU, запрещающее импорт российских энергоносителей. Мы запрашиваем отмену этого постановления", - написал Сийярто в социальной сети X.

По его словам, Будапешт пошел на такие меры, так как, по мнению венгерской стороны, запрет на импорт энергоносителей в ЕС может быть принят только в рамках санкций и единогласно, тогда как REPowerEU была одобрена как мера торговой политики, не требующая единогласия. Также министр напомнил, что каждая страна ЕС имеет право самостоятельно выбирать поставщиков энергоносителей.

"Без российских нефти и газа наша энергетическая безопасность не может быть обеспечена, как и не могут поддерживаться низкие цены на энергию для венгерских семей", - подчеркнул он.

Совет ЕС утвердил в январе правила отказа от импорта российского газа в страны Евросоюза. "Полный запрет на импорт СПГ вступит в силу в начале 2027 года, на трубопроводный газ - с осени 2027 года", - говорилось в коммюнике пресс-службы ЕС.

В тот же день Сийярто объявил в сети X, что Будапешт намерен предпринять юридические действия в Суде Европейского союза в связи с этим решением.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава также подаст иск в Суд Европейского союза против плана RePowerEU, предусматривающего запрет на импорт в ЕС российского природного газа.

Венгрия ЕС Петер Сийярто СПГ
