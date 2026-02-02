Поиск

Иран ждет ближайшие дни дипломатических успехов в отношениях с США

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Тегеран рассматривает возможности дипломатии для урегулирования напряженных отношений с США, сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Об этом сообщают западные СМИ.

Багаи добавил, что "Тегеран надеется на результаты в ближайшие дни".

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон способны провести переговоры и прийти к соглашению по иранской ядерной программе.

"Я вижу возможность новых переговоров, если команда переговорщиков из США будет придерживаться именно того, о чем говорил президент Трамп - прийти к справедливому соглашению и обеспечить отсутствие ядерного оружия", - сказал он CNN.

По словам министра, несколько дружественных стран в ближневосточном регионе выступают в качестве посредников и стремятся восстановить взаимное доверие между двумя сторонами.

"Конструктивные переговоры должны основываться на доверии и, к сожалению, мы потеряли доверие к США как переговорщику. Нам необходимо преодолеть это недоверие", - подчеркнул глава МИД.

При этом он заявил, что есть "определенные стороны", которые хотели бы вовлечь США в конфликт ради собственного блага, однако Аракчи подчеркнул, что считает президента США Дональда Трампа "достаточно мудрым, чтобы принять верное решение".

В последние недели Трамп неоднократно выражал надежду на то, что ему удастся договориться с Тегераном по основным спорным темам. Эти заявления звучат на фоне концентрации близ Ирана существенных американских сил. Нынешняя администрация США требует от Тегерана среди прочего отказа от ядерной программы и ограничения ракетной программы.

