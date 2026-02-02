Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Греческая 430-тысячелетняя палка-копалка, кофе против рецидива фибрилляции предсердий и пестициды, ослабляющие естественную защиту растений

- Зоологи обнаружили в Великобритании два зимовочных гнезда обыкновенных ежей, которые построены из антропогенного мусора, в том числе пластика и фольги. Как правило, обыкновенные ежи строят зимовочные гнезда из листьев и сухой травы. Однако хозяева этих построек жили в сильно урбанизированной местности. По мнению ученых, ежам пришлось задействовать мусор из-за нехватки более привычных материалов. С одной стороны, некоторые виды мусора могут обеспечить более эффективную теплоизоляцию, чем трава и листья. С другой, ежи рискуют запутаться в нем или его проглотить, что чревато проблемами со здоровьем и даже гибелью.

- Ежедневное употребление как минимум одной чашки не декофеинизированного кофе снижает риск рецидива фибрилляции предсердий после плановой электрической кардиоверсии. Фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия) представляет собой самую распространенную аритмию сердца. По оценкам специалистов, с ней сталкивается в течение жизни каждый третий человек. На протяжении шести месяцев испытаний среди употреблявших кофе частота рецидива фибрилляции или трепетания предсердий была 47% против 64% у воздерживающихся от кофеина.

- На территории Греции во время раскопок памятника Маратуса-1 (обнаружен в 2013 году на Пелопоннесе) археологи обнаружили два 430-тысячелетних предмета, один из которых, похоже, представлял собой так называемую палку-копалку. Хотя ученые предположили и альтернативные функции для находки. Она представляет собой изделие длиной 81 см и максимальным диаметром 4,5 см, сделанное из ствола ольхи. Второй артефакт – небольшой предмет из ивы или тополя, длина которого составляет 5,7 см, а диаметр – 1,2-1,5 см. Точная функция этой вещи непонятна, но, возможно, она представляла собой инструмент для обработки каменных орудий.

- Электрическая стимуляция акупунктурной точки на запястье помогает справиться с послеоперационной рвотой эффективнее, чем противорвотное лекарство. Правда, выборка исследования ограничивалась только женщинами. Послеоперационная тошнота и рвота остаются клинически значимой проблемой, которая плохо решается с помощью известных схем лечения. Часто противорвотные препараты имеют ограниченную эффективность и недостаточно безопасны.

- Google DeepMind представила AlphaGenome – модель на основе машинного обучения для предсказания эффектов одиночных мутаций или вариантов генов на функционирование генома. AlphaGenom способна обрабатывать длинные последовательности ДНК – до миллиона пар азотистых оснований – с разрешением до одной пары и охватывает как кодирующие, так и некодирующие участки генома. Разработчики рассчитывают, что модель найдет применение в таких областях, как определение механизмов развития заболеваний, синтетическая биология и фундаментальные исследования генома.

- Американские инженеры представили прототип децентрализованной роботизированной системы Swarm Garden, предназначенной для автоматической регулировки естественного освещения в архитектуре и дизайне интерьеров. Система состоит из отдельных роботов, которые обмениваются информацией и действуют слаженно, как единый рой. Каждый робот в этом рое может изменять свою форму, раскрываясь, как бутон. Роботы устанавливаются на окно и управляют количеством попадающего в помещение света за счет изменения величины собственной тени.

- Дети, чьи родители пострадали от огнестрельного ранения, подвергаются большему риску развития психических расстройств, причем девочки рискуют больше мальчиков. К такому выводу пришли американские ученые, сравнившие когорты здоровых детей и тех, чьи родители получили огнестрельную травму. В группе детей пострадавших родителей наблюдалось на 8,4 психиатрических диагноза больше, чем в контрольной группе, из расчета на одну тысячу детей в год.

- Применение пестицидов стало настолько повсеместным, что теперь это второй по важности фактор, определяющий, какие организмы будут жить в почве – их роль даже больше, чем у климата или типа экосистемы. Они обнаруживаются в 70% почвенных проб и подавляют много нецелевых организмов, которые важны для естественной защиты растений и циклов азота и фосфора. Например, биксафен, который должен защищать сельскохозяйственные культуры от грибковых заболеваний – таких, как ржавчина и мучнистая роса, параллельно угнетал численность нематод и простейших, снижал разнообразие архей и бактерий и для членистоногих оказался опасен по обеим причинам. Применение гербицида пендиметалина (для уничтожения сорняков) снижало численность симбиотических грибов, помогающих растениям усваивать азот, а также нематод-бактериофагов.

- Февраль – время наблюдения планет. Какие небесные события стоит ждать в этом месяце, – рассказала автор N+1 и член Иркутского астрономического сообщества Евгения Скареднева.