На Солнце минувшей ночью произошла супервспышка

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - На Солнце минувшей ночью произошла супервспышка уровня X8.1, сообщила в понедельник Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"Событие уровня X8.1 – это, без какой-либо натяжки, супервспышка. За прошедшую четверть века, с 1 января 2001 года, таких и более крупных взрывов на Солнце было всего 13. То есть в среднем по одному в два года. Сегодня ночью произошло именно такое событие", - говорится в сообщении.

Вместе с тем ученые отмечают, что не каждая вспышка такого масштаба влияет на Землю.

"В частности, два предыдущих события текущего цикла, произошедшие в 2024 году – X8.7 и X9.0 – на Землю не повлияли. Вспышка может быть на краю диска, вспышка может пройти без выброса плазмы, выброс может уйти вбок – причин много, и чаще это именно "нет", чем "да", - отмечается в сообщении.

По словам ученых, на данный момент удар по Земле не подтвержден, с вероятностью 90% его не будет.

В то же время они отмечают, что уже сегодня к концу дня активный центр приблизится к линии Солнце-Земля и вплоть до субботы будет находиться в зоне наиболее эффективного воздействия.

"На этом фоне возможна вспышка с очень крупным выбросом. Небольшим плюсом является то, что плазма от текущего супервзрыва была выброшена под углом вверх, мимо планет. В целом, активные центры стремятся работать по одному шаблону, и следующие выбросы могут уйти туда же. Но это не гарантировано", - подчеркивается в пресс-релизе.

Институт космических исследований РАН ИКИ РАН Солнце
