Британский МИД отзывает аккредитацию у российского дипломата

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В МИД Великобритании заявили об отзыве аккредитации у российского дипломата в ответ на высылку сотрудника британского посольства в Москве в январе, сообщается в понедельник на сайте правительства Соединенного Королевства.

"Вызвав российского посла, высокопоставленный чиновник МИД дал понять, что Великобритания не будет терпеть запугивания сотрудников британского посольства, а потому мы принимаем ответные действия сегодня, отзывая аккредитацию российского дипломата", - говорится в сообщении МИД.

В январе Россия отозвала аккредитацию одного из сотрудников посольства Великобритании в Москве, предписав ему покинуть территорию РФ. Решение было принято в связи с полученными российскими компетентными органами сведениями о принадлежности одного из дипломатических сотрудников посольства к спецслужбам Великобритании.