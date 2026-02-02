Импортерам газа в ЕС после запрета закупок из РФ нужно получать предварительное разрешение

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз, утвердивший запрет на импорт российского газа, ввел ряд исключений и правил, включая необходимость другим странам-поставщикам получать предварительное разрешение на импорт газа.

Согласно опубликованному регламенту, который вступает в силу 3 февраля, импорт российского газа в ЕС запрещен с 18 марта текущего года.

Однако для контрактов, которые были заключены до 17 июня 2025 года и в которые не вносились изменения, кроме обозначенных в регламенте (в частности, снижение цены или объемов, изменения, требуемые юридическими или арбитражными процедурами, а для стран, не имеющих выхода к морю, изменения внутренних точек доставки) действует отсрочка. Так, по таким краткосрочным контрактам (сроком до одного года) на поставку трубопроводного газа запрет вступает в силу с 17 июня 2026 года, а по краткосрочным СПГ-контрактам - с 25 апреля 2026 года.

Если речь идет о долгосрочном контракте на поставку трубопроводного газа, который заключен до 17 июня 2025 года и не менялся, кроме вышеуказанных поправок, то его исполнение разрешено до 30 сентября 2027 года, если это СПГ-контракт, то его исполнение разрешено до 1 января 2027 года.

Касательно трубопроводного газа разрешение могут продлить еще на месяц, если страна не будет успевать заполнить хранилища до необходимого уровня. Страна должна будет уведомить об этом Еврокомиссию не позднее 15 сентября 2027 года.

Поставки, разрешаемые по этим исключениям, могут осуществляться по предварительному разрешению. Заявку на такое разрешение нужно подать не позднее, чем за месяц до предполагаемой поставки, то есть уже с 18 февраля. Если планируется поставка в танкере смеси СПГ, в составе которого содержатся российские "молекулы", также нужно подавать заявку - к импорту будет разрешен только объем "нероссийского происхождения".

Импорт газа из других стран также потребует предварительного разрешения. Информацию нужно предоставить не позднее, чем за пять дней до ввоза. Не нужно будет получать разрешение странам, которые поставили в ЕС в 2024 году не менее 5 млрд куб. м газа и при этом запретили импорт газа, которые происходит или экспортируется прямо или косвенно из России или применяет другие ограничительные меры относительно такого газа либо, если страна не имеет инфраструктуры, которая позволяет импортировать СПГ или трубопроводный газ.

Не позднее чем через пять дней после вступления в силу этого регламента, то есть не позднее 10 февраля, ЕК должна подготовить список таких стран.

Газ, импортируемый в ЕС через границу с Белоруссией, будет считаться экспортируемым прямо или косвенно из России.

Газ, поставляемый в ЕС через точку "Странджа 1" (на границе Турции и Болгарии - ИФ), считается экспортируемым, прямо или косвенно, из России, если не будет предоставлено доказательство обратного не позднее, чем за семь рабочих дней до ввоза на территорию ЕС. Такое требование введено, поскольку этот пункт подключает ЕС к системе, по которой транспортируется не только газ из Азербайджана и Турции, но и значительные объемы из России (по газопроводу "Турецкий поток" - ИФ).

К 1 марта текущего года страны-члены ЕС должны представить Еврокомиссии свои национальные планы диверсификации источников природного газа. Такой же срок установлен для плана по диверсификации источников поставок нефти.

Кроме России Евросоюз закупает газ в США, Катаре, Норвегии, странах Северной Африки, а также СПГ, который в какое-то время не востребован другими покупателями, в частности, в Азии.