Иранский беспилотник провел разведку в районе нахождения авианосца ВМС США в Аравийском море

Авианосец USS Abraham Lincoln Фото: Kevin Carter/Getty Images

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Иранский разведывательный беспилотник в понедельник провел полет недалеко от района предположительного нахождения авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln у берегов Омана, следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Было зафиксировано, что ранее в понедельник из данного района в Оман совершил полет транспортный конвертоплан CMV-22B Osprey, постоянно базирующийся на авианосце.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) пока не комментировало ситуацию.

В минувшие выходные командование CENTCOM предупредило иранские вооруженные силы, что не потерпит опасных маневров, таких как пролеты над американскими военными кораблями или приближение к ним скоростных катеров.

"Любое небезопасное и непрофессиональное поведение вблизи американских войск (...) увеличивает риск столкновения, эскалации и дестабилизации", - говорится в заявлении командования.

Согласно данным CENTCOM, в настоящее время американский авианосец USS Abraham Lincoln проводит "рутинные полетные операции" в районе Аравийского моря. На его борту базируются три эскадрильи истребителей F/A-18E Super Hornet и одна эскадрилья истребителей пятого поколения F-35C Lightning II.

В состав авианосной ударной группы входят эсминцы USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Petersen, которые оснащены крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.