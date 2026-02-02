МИД РФ осуждает нападение террористов на международный аэропорт в Нигере

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Россия будет развивать многоплановое сотрудничество с государствами АГС (Альянс государств Сахеля), включая Нигер, осуждает атаку террористов на международный аэропорт Диори Хамани в Ниамее, сообщает МИД РФ.

"В ночь на 29 января группой боевиков (порядка 40 человек) совершено вооруженное нападение на международный аэропорт Диори Хамани в столице Нигера - Ниамее и расположенную рядом 101-ю базу нигерских ВВС, где дислоцируется оперативное командование Объединенных сил Конфедерации государств Сахеля (АГС). Ответственность за теракт взяла на себя действующая в Сахаро-Сахельском регионе группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства в понедельник.

На Смоленской площади подчеркнули, что "атака была отбита совместными усилиями Африканского корпуса Минобороны России и вооруженных сил Нигера". "Нейтрализовано порядка 20 террористов, захвачено имущество и вооружение нападавших", - добавили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что "президент Республики Нигер Абдурахман Чиани и министр национальной обороны страны Салифу Моди посетили место расположения российских военных и выразили им личную признательность за проявленный высокий профессионализм".

"Москва решительно осуждает очередную вылазку экстремистов. Аналогичное нападение имело место в сентябре 2024 года на столичный аэропорт Мали. По имеющейся информации, к акциям террористов причастны внешние силы, оказывающие инструкторскую и техническую поддержку", - отмечается в сообщении.

"Российская Федерация намерена и далее развивать многоплановое сотрудничество с государствами АГС, включая Нигер. Продолжит вносить конструктивный вклад в укрепление региональной безопасности, в борьбу с террористами, в том числе через содействие в повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовку военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов", - подчеркивают на Смоленской площади.