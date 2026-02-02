В ЕС напомнили о недопустимости посягательств на изменение границ сектора Газа

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Реализация второй фазы мирного плана для Газы подразумевает сохранение границ сектора, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Чтобы наша позиция была полностью ясна, мы напоминаем, что резолюция 2735 Совета Безопасности ООН отвергает любые попытки территориального изменения сектора Газа", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"Мы также напоминаем о важности объединения сектора Газа и Западного берега реки Иордан под управлением Палестинской национальной администрации", - добавил аль-Ануни.

Он подчеркнул, что мирный план президента США Дональда Трампа "также очень ясен": Израиль не должен оккупировать или аннексировать сектор Газа.

По словам представителя главы европейской дипломатии, на данном этапе необходимо сосредоточиться на полной реализации мирного плана в соответствии с резолюцией СБ ООН 2803. Свой вклад в эту работу, отметил аль-Ануни, Евросоюз начал с развертывания в понедельник пограничной гражданской миссии ЕС EUBAM Рафах на контрольно-пропускном пункте Рафах.