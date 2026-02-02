Поиск

В ЕС напомнили о недопустимости посягательств на изменение границ сектора Газа

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Реализация второй фазы мирного плана для Газы подразумевает сохранение границ сектора, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Чтобы наша позиция была полностью ясна, мы напоминаем, что резолюция 2735 Совета Безопасности ООН отвергает любые попытки территориального изменения сектора Газа", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"Мы также напоминаем о важности объединения сектора Газа и Западного берега реки Иордан под управлением Палестинской национальной администрации", - добавил аль-Ануни.

Он подчеркнул, что мирный план президента США Дональда Трампа "также очень ясен": Израиль не должен оккупировать или аннексировать сектор Газа.

По словам представителя главы европейской дипломатии, на данном этапе необходимо сосредоточиться на полной реализации мирного плана в соответствии с резолюцией СБ ООН 2803. Свой вклад в эту работу, отметил аль-Ануни, Евросоюз начал с развертывания в понедельник пограничной гражданской миссии ЕС EUBAM Рафах на контрольно-пропускном пункте Рафах.

Евросоюз США СБ ООН Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД Ирана заявил, что переговоры с США состоятся в пятницу в Омане

Штаты готовы сотрудничать с РФ и Китаем для сокращения ядерных арсеналов

Французские СМИ пишут, что советник Макрона посетил Россию для консультаций

Обвиненный в покушении на Трампа Райан Рут приговорен к пожизненному заключению

 Обвиненный в покушении на Трампа Райан Рут приговорен к пожизненному заключению

Найденное на Кипре тело принадлежит экс-главе "Уралкалия" Баумгертнеру

 Найденное на Кипре тело принадлежит экс-главе "Уралкалия" Баумгертнеру

Что произошло за день: среда, 4 февраля

В Саудовской Аравии построят самое высокое здание в мире

 В Саудовской Аравии построят самое высокое здание в мире

Делегации США, России и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом

Цены на бриллианты в январе продолжили снижение, хотя темпы замедлились

 Цены на бриллианты в январе продолжили снижение, хотя темпы замедлились
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 263 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8320 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });