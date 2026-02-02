Поиск

Утечка водорода привела к приостановке заправки ракеты NASA на репетиции запуска

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В ходе генеральной репетиции запуска американской лунной ракеты в понедельник возникли неполадки с заправкой основной ступени носителя жидким водородом, закачка топлива приостановлена, сообщает NASA.

"После того, как концентрация утечки превысила допустимые пределы, специалисты остановили подачу жидкого водорода через соединительный кабель (...). Остановка потока позволяет инженерам выполнить процедуры поиска и устранения неисправностей. Жидкий кислород продолжает поступать в основную ступень, а жидкий водород - в верхнюю ступень", - говорится в сообщении.

В ходе генеральной репетиции запуска к Луне американской пилотируемой миссии Artemis II на корабле Orion на космодроме на мысе Канаверал во Флориде планировалась заправка криогенным топливом ракеты-носителя SLS (Space Launch System), которая уже установлена на стартовой площадке, проверка работы всех систем комплекса ракеты и корабля, наземной инфраструктуры, отработка предстартовых процедур, а также последующего слива топлива. Нахождение экипажа миссии на борту не предусмотрено.

От успеха репетиции зависит определение возможной даты запуска миссии, заявили в NASA.

По последним данным, временное окно для запуска открывается 8 февраля, возможность его проведения продлится до апреля. До этого команды специалистов должны тщательно проверить готовность космического аппарата, стартовой инфраструктуры и необходимых операций. При необходимости ракета будет возвращена в сборочный цех для устранения выявленных неполадок.

В рамках миссии Artemis II космический корабль Orion совершит один виток вокруг Луны. Корабль с экипажем из трех американских и одного канадского астронавта должен пройти на расстоянии десятков тысяч километров от поверхности Луны и вернуться на Землю с приводнением в акватории Тихого океана. Продолжительность полета составит 10 дней.


