Иранские катера попытались задержать американский танкер в Ормузском проливе

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные катера Корпуса стражей исламской революции во вторник пытались задержать американский танкер Stena Imperative в Ормузском проливе, сообщил телеканал CBS News.

По данным британской компании по обеспечению морской безопасности Vanguard Tech, к танкеру под американским флагом приблизились три пары небольших иранских вооруженных катеров в Ормузском проливе примерно в 16 морских милях к северу от побережья Омана. Иранские военные связались с танкером по радио, приказав капитану "остановить двигатели и подготовиться к абордажу".

Но судно увеличило скорость и продолжило путь, отметила компания, добавив, что оно никогда не заходило в иранские территориальные воды.

"Судно сейчас сопровождает американский военный корабль", - сообщила Vanguard Tech.

По данным сайта MarineTraffic, во вторник днем танкер под флагом США все еще следовал по курсу в пункт назначения в Бахрейне. Он должен прибыть в порт Ситра 5 февраля.

Иран США Ормузский пролив
