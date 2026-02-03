Американский истребитель сбил иранский дрон над Аравийским морем

Беспилотник приблизился к авианосцу ВМС США, заявили американские военные

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Палубный истребитель F-35C во вторник сбил иранский беспилотник "Шахед-139", который приближался к американскому авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море, сообщило агентство The Associated Press, ссылаясь на заявление Центрального командования ВС США на Ближнем востоке (CENTCOM).

По его данным, беспилотник "агрессивно приближался" к авианосцу с "неясными намерениями". Военные США отметили, что перехват беспилотника произошел спустя несколько часов после другого инцидента, в котором иранские силы преследовали торговое судно под американским флагом с американским экипажем, находившееся в Ормузском проливе.

В минувшие выходные командование CENTCOM предупредило иранские вооруженные силы, что не потерпит опасных маневров, таких как пролеты над американскими военными кораблями или приближение к ним скоростных катеров.

"Любое небезопасное и непрофессиональное поведение вблизи американских войск (...) увеличивает риск столкновения, эскалации и дестабилизации", - говорилось в заявлении командования.

Как сообщил телеканал CBS News, вооруженные катера Корпуса стражей исламской революции во вторник пытались задержать американский танкер Stena Imperative в Ормузском проливе.

По данным британской компании по обеспечению морской безопасности Vanguard Tech, к танкеру под американским флагом приблизились три пары небольших иранских вооруженных катеров в Ормузском проливе примерно в 16 морских милях к северу от побережья Омана. Иранские военные связались с танкером по радио, приказав капитану "остановить двигатели и подготовиться к абордажу".

Но судно увеличило скорость и продолжило путь, отметила компания, добавив, что оно никогда не заходило в иранские территориальные воды.

"Судно сейчас сопровождает американский военный корабль", - сообщила Vanguard Tech.

По данным сайта MarineTraffic, во вторник днем танкер под флагом США все еще следовал по курсу в пункт назначения в Бахрейне. Он должен прибыть в порт Ситра 5 февраля.

Согласно данным CENTCOM, в настоящее время американский авианосец USS Abraham Lincoln проводит "рутинные полетные операции" в районе Аравийского моря. На его борту базируются три эскадрильи истребителей F/A-18E Super Hornet и одна эскадрилья истребителей пятого поколения F-35C Lightning II.

В состав авианосной ударной группы входят эсминцы USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Petersen, которые оснащены крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.