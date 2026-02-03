В Индии заявили, что переговоры по торговому соглашению с США еще продолжаются

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры Дели и Вашингтона по торговому соглашению находятся на финальной стадии, но пока что не окончены, заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял во вторник.

"Мы все еще на завершающей стадии. Мы обнародуем совместное заявление вскоре после того, как удастся закрепить окончательное понимание соглашения, и будут доработаны технические детали", - приводит Hindustan Times его слова.

Он заверил, что граждане Индии смогут гордиться соглашением, и что основные сектора экономики, включая сельское хозяйство и молочную промышленность, получат защиту. По словам министра, премьер Индии Нарендра Моди воспользовался дружескими связями с президентом США Дональдом Трампом, чтобы получить соглашение уже сейчас, причем наилучшее по сравнению с другими странами региона.

Гоял также подверг критике лидера оппозиции в нижней палате парламента Индии Рахула Ганди, который обвинил Моди в том, что премьер за счет этого соглашения с США поступился интересами Индии.

Накануне Трамп заявил, что достиг с Моди торгового соглашения, предусматривающего, в частности, снижение пошлин - с 25% до 18%.

Между тем, как отмечает Hindustan Times, лидеры индийский оппозиции высказали сомнения, что речь идет о честных договоренностях в том случае, если Индия будет платить пошлины в 18%, а в отношении американских товаров пошлины действовать не будут. Также высказывались сомнения, что Индия действительно, как утверждал Трамп, обязалась закупить американские товары на $500 млрд, тогда как стоимость нынешнего ежегодного импорта США составляет около $45 млрд.

Кроме того, вопреки словам Трампа, индийские власти не заявляли, что больше не будут покупать нефть у России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Москва на данный момент не слышала никаких заявлений от Индии о планах прекратить закупки нефти у России.